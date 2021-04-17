/627433/نائب-رئيس-الزمالك--لو-الأهلي-طلب-شراء-زيزو-سنناقش-العرض

أكد المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس لجنة الزمالك أن استقالة إبراهيم عبد الله من لجنة القلعة البيضاء مرفوضة ، وأن مفاوضات تمديد تعاقد أشرف بن شرقى وفرجانى ساسى اقتربت من النجاح مؤكداً أنه سوف يناقش عرض الاهلى لضم زيزو لو حدث، وقال المستشار هشام إبراهيم في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى.

قال :"صعب نقبل استقالة إبراهيم عبد الله من لجنة الزمالك ، لانه صاحب دور مهم في القلعة البيضاء وبالتالي لايمكن الاستغناء عن خدماته بأى شكل من الاشكال".

ويضيف هشام إبراهيم :"فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى باقون مع الزمالك وهناك رغبة في تمديد عقودهم واللاعبان يرحبان بالاستمرارمع النادى، وحينما تتوافر الأموال سنعلن على الفور تمديد تعاقد ساسى وبن شرقى".

وعن احمد السيد زيزو قال نائب الزمالك :" لانشغل بالنا بالصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى ، نحن في عمل مؤسسى وهناك أسس للتعامل مع اللاعبين".

وعن تعليقه حال وصول عرض رسمي من الاهلى للتعاقد مع زيزو قال هشام ابراهيم :" ليس لدينا مايمنع من مناقشة أي عرض ، شرط وصوله بصفة رسمية وفقاً لقواعد العمل المؤسسى الذى ندير نادى الزمالك وفقاً له".

وعن شكوى الزمالك لدى الكاف بشأن دوري الابطال قال نائب الزمالك :" النادى لم يخرج بفعل فاعل من دوري الابطال ، انا كراجل قاضى لا أدين حد إلا بدليل ، قدمنا شكوى للجهات المختصة حتى يتم التحقيق فيها ، ونأمل أن يكون هناك فصل قريباً في هذه الشكوى".

وعن القمة قال هشام إبراهيم :"قمة وعيد للكرة المصرية ، لاعبونا رجال وعندهم إصرار وعزيمة لتحقيق الفوز للبقاء في صدارة الدوري، باذن الله مباراة فيها روح رياضية عالية بين الناديين".