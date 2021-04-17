إقتصادية النواب: اموال الوقف في ايدي أمينة والحكومة أحبطت مخططات المتآمرين 

/627434/إقتصادية-النواب-اموال-الوقف-في-ايدي-أمينة-والحكومة-أحبطت-مخططات-المتامرين
قال النائب محمد علي عبدالحميد ، وكيل اللجنة الاقتصادية، ان تأكيد مركز معلومات مجلس الوزراء علي عدم صحة غياب الرقابة على إيرادات هيئة الأوقاف المصرية ومصروفاتها، دليل علي ان اموال الوقف في ايدي أمينة .
واوضح وكيل اللجنة الاقتصادية ، ان رد المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ، علي الشائعات المغرضة التي يرددها اصحاب النفوس الضعيفة ،احبط مخططات المتآمرين علي الوطن والذين يشككون في اي منظومة ناجحة لاسيما ان هيئة الاوقاف حققت معدلات ايرادات هي الاعلي في تاريخها مما يحعلها واحدة من الهيئات الاقتصادية المؤثرة في الاقتصاد المصرى.
وأشار الي ان الحكومة اكدت ان هيئة الأوقاف المصرية تخضع للرقابة بشِقيها المالي والقانوني، حيث يتم إعداد تقرير شهري يتم تسليمه لمختلف الجهات الرقابية لمراجعة حسابات الهيئة، وهو ما يكشف زيف كافة الادعاءات .
وأشاد " عبدالحميد" بتشديدات وزير الاوقاف الدكتور مختار جمعة على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها، بل يتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها، وتأكيده علي قيام الوزارة باستثمار مال الوقف على أسس علمية واقتصادية من خلال خبرات اقتصادية وطنية متخصصة.
واكد ان قيام وزير الاوقاف باختيار المهندس علاء عبدالعزيز ، قائما باعمال رئيس الهيئة سيساهم في تعظيم موارد الوقف ، وتحقيق أفضل عائد استثماري، خاصة انه خلال عمله كمدير عام للهيئة لعب دورا مهما في مضاعفة الايرادات .
واضاف ان وزير الارقام استطاع للمرة الاولي وضع اول اطلس يضم جميع اراضي واملاك الوقف وهو ما ساهم في خدمة المجتمع من خلال توفير عوائد مالية كبيرة ، يتم انفاقها وفقاً للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف، وهو ما يترجم إلى أرقام قياسية في إيراداتها تعلن الهيئة عنها تباعاً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إقتصادية النواب: اموال الوقف في ايدي أمينة والحكومة أحبطت مخططات المتآمرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.