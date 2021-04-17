إقتصادية النواب: اموال الوقف في ايدي أمينة والحكومة أحبطت مخططات المتآمرين 

/627434/إقتصادية-النواب-اموال-الوقف-في-ايدي-أمينة-والحكومة-أحبطت-مخططات-المتامرين

قال النائب محمد علي عبدالحميد ، وكيل اللجنة الاقتصادية، ان تأكيد مركز معلومات مجلس الوزراء علي عدم صحة غياب الرقابة على إيرادات هيئة الأوقاف المصرية ومصروفاتها، دليل علي ان اموال الوقف في ايدي أمينة .

واوضح وكيل اللجنة الاقتصادية ، ان رد المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ، علي الشائعات المغرضة التي يرددها اصحاب النفوس الضعيفة ،احبط مخططات المتآمرين علي الوطن والذين يشككون في اي منظومة ناجحة لاسيما ان هيئة الاوقاف حققت معدلات ايرادات هي الاعلي في تاريخها مما يحعلها واحدة من الهيئات الاقتصادية المؤثرة في الاقتصاد المصرى.

وأشار الي ان الحكومة اكدت ان هيئة الأوقاف المصرية تخضع للرقابة بشِقيها المالي والقانوني، حيث يتم إعداد تقرير شهري يتم تسليمه لمختلف الجهات الرقابية لمراجعة حسابات الهيئة، وهو ما يكشف زيف كافة الادعاءات .

وأشاد " عبدالحميد" بتشديدات وزير الاوقاف الدكتور مختار جمعة على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها، بل يتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها، وتأكيده علي قيام الوزارة باستثمار مال الوقف على أسس علمية واقتصادية من خلال خبرات اقتصادية وطنية متخصصة.

واكد ان قيام وزير الاوقاف باختيار المهندس علاء عبدالعزيز ، قائما باعمال رئيس الهيئة سيساهم في تعظيم موارد الوقف ، وتحقيق أفضل عائد استثماري، خاصة انه خلال عمله كمدير عام للهيئة لعب دورا مهما في مضاعفة الايرادات .

واضاف ان وزير الارقام استطاع للمرة الاولي وضع اول اطلس يضم جميع اراضي واملاك الوقف وهو ما ساهم في خدمة المجتمع من خلال توفير عوائد مالية كبيرة ، يتم انفاقها وفقاً للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف، وهو ما يترجم إلى أرقام قياسية في إيراداتها تعلن الهيئة عنها تباعاً.