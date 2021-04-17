فيديو - حياة كريمة تهدى سيدة مكافحة بالشرقية ماكينة تنظيف دجاج

جدة - نرمين السيد - عرض برنامج حياة كريمة، المذاع عبر شاشة dmc، اليوم السبت، تقريرًا مصورًا عن رحلة "حياة كريمة" بمحافظة الشرقية ومقابلة السيدة داليا التى تعيش فى ظروف مادية صعبة، خصوصًا بعد إجراء زوجها لعملية فى المفصل تسببت فى بقائه بالمنزل ولم يستطع توفير دخلًا لأسرته.





والتقت حياة كريمة بـزوج السيدة داليا والذى يدعى أيمن، وقال إنه يعمل صيادًا وفى الفترة الأخيرة شعر بالمرض فقرر الذهاب إلى الطبيب الذى طلب منه إجراء أشعة رنين بعدها أجرى عملية ومكث فى المنزل. وأضافت داليا إن وزوجها وأولادها الأربعة كل حياتها، مشيرة إلى أن أكبرهم "محمد" بدأ يعمل وفى نفس الوقت يدرس فى المرحلة الثانوية حتى يساعد والده ونفسه، وأوضحت أنه يحلم أن يلتحق بالقوات المسلحة، وتمنت الأم بأن يحقق محمد نجلهم ما يتمناه، مشيرة إلى أن زوجها رجل مكافح. وأهدت الحملة ماكينة خاصة بتنظيف الدواجن للأسرة، لمساعدة الأب فى العودة للعمل مرة أخرى، ورسمت الفرحة على وجه السيدة داليا وزوجها اللذان أعربا عن سعادتهما البالغة، موجهين الشكر للمبادرة ورئيس الجمهورية، وتمنيا أن تكون الحملة عونا دائمًا للفقراء.

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