وزارة الكهرباء: غرفة عمليات مركزية لمواجهة الموجة الحارة 

رفعت وزارة الكهرباء والطاقة استعداداتها لتأمين متطلبات المواطنين، مع ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدًا، مؤكدة أنه لن يكون هناك انقطاعات للتيار في شهر رمضان والصيف بعد اتخاذها كافة الاستعدادات لتأمين التغذية الكهربائية لأكثر من 35 مليون مشترك ولكافة الأنشطة التنموية.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالشركة القابضة لتولى التنسيق بين غرف العمليات بالشركات الستة عشر وغرف العمليات بمديريات الكهرباء بالمحافظات لضمان استقرار التيار واتخاذ الإجراءات لمواجهة أية انقطاعات قد تحدث.

وأشار إلى أن أعمال الصيانة والإحلال والتجديد سيتم إيقافها بعد أن تم إنجازها بالصورة التي تلبى متطلبات المواطنين وتضمن استقرار التيار خلال هذه الفترة التي تشهد أزمة كورونا وشهر رمضان وبدء الصيف.

وكان الوزير أصدر تعليماته لرؤساء شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء الستة عشر قبل بدء الصيف ورمضان، ببدء أعمال الصيانة الدورية والوقائية لكافة مكونات الشبكة ووضع جداول زمنية محددة لكل شركة بما يضمن إجراء هذه الأعمال وفقا لأعلى المعدلات وبكفاءة عالية مع ضمان استقرار التيار للمواطنين وعدم انقطاعه مع ضرورة توفير مصادر بديلة للتغذية الكهربائية للمناطق التي يتم فيها إجراء أعمال الصيانة والإحلال والتجديد حتى لا يتأثر المواطن بذلك.

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