رياح وأتربة والحرارة 42.. الأرصاد  تكشف عن طقس الـ 48 ساعة المقبلة 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس على مدى الـ48 ساعة القادمة بدءا من غدا الأحد، وحتى الاثنين المقبل.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الانحاء، ومعتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد (30% تقريبا) على فترات منقطعة، ونشاط لرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد وجنوب البلاد، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، يوم الأحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 39 للعظمى والصغرى 22، وعلى السواحل الشمالية 38 للعظمى والصغرى 21، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى23، وعلى شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 23، وعلى جنوب الصعيد41 للعظمى والصغرى 24.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الاثنين المقبل، طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الانحاء، معتدل ليلا.

وأوضحت الأرصاد أن هناك نشاط رياح مثير للرمال والاتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد تصل إلى حد العاصفة على غرب البلاد، وأتربة عالقة جنوبا على مناطق من جنوب البلاد.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، يوم الاثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 40 للعظمى والصغرى 25، وعلى السواحل الشمالية 38 للعظمى والصغرى 21، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى23، وعلى شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 27.