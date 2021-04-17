انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض رنين الأحد عرض البطل 18 ابريل 2021 للاجهزة الكهربائية والمنزلية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض رنين من العروض التنافسية القوية التي يهتم بها عدد كبير من عملاء معارض “Raneen” في جمهورية مصر العربية، وعليه فأننا نستعرض عروض شركة رنين ليوم الأحد 18 ابريل الجاري والمطروحة بمناسبة شهر رمضان الكريم 1442هـ، وتحتوي مجلة عروض شركة رنين على الأجهزة الكهربائية والمنزلية والأجهزة والتي تقع في سلسلة المنتجات الهامة والأساسية لدي جميع المواطنين، وخاصةً الشباب من المصريين المقبلين على الزواج.

ويُمكن لآي عميل الاستفادة من العروض المُقدمة من رنين من خلال آي فرع تابع للمؤسسة في مختلف محافظات مصر، كما يُمكن أيضاً الاتصال أو الطلب “online” ليصلك الطلب إلي باب المنزل في اسرع وقت، الأمر الذي يساعد على الحد من انتشار ظاهرة كورونا بين المصريين في البلاد.

عروض رنين ليوم الأحد 18 ابريل:

– يُمكنك الاستفسار والطلب لكافة عروض رنين رمضان 2021، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لرنين>> إضغط هنا.

– كما بإمكانك التواصل مع آي من موظفي خدمة العملاء التابعة لـ معارض رنين عبر الإتصال على الرقم التالي: tel 16113.

– والآن يُمكنك معرفة عروض الأحد المقدمة من رنين مصر 18 ابريل 2021 عن طريق متابعة التالي؛