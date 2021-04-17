انت الان تتابع تفاصيل خبر استعلام عن مخالفات المرور رخص القيادة والسيارة وخطوات تقديم التظلم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تُقدم منصة النيابة العامة العديد من خدمات المرور للمصريين تتضمن استعلام عن مخالفات المرور رخص القيادة والسيارة، وخدمات التصالح الفوري والسداد وتقديم التظلمات الخاصة بالمخالفات المرورية لرخص السيارة والقيادة، إضافةً لإمكانية متابعة الطلب الذي قام المستعلم بتقديمه عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات نيابة المرور.

وتعرض «مصر فايف» الخطوات اللازمة للاستعلام عن مخالفات رخص السيارة من خلال اتباع الخطوات التالية:

خطوات استعلام عن مخالفات المرور رخص السيارة:

الدخول على الموقع الإلكتروني بالاستعلام عن مخالفات رخصة المرور ومخالفات رخص السيارات من هنـــــــا.

الضغط على خانة استعلام.

اختيار مخالفات رخص المركبات.

إدخال رقم الرخصة أرقام وحروف، أو أرقام فقط.

الضغط على المخالفات.

تظهر الآن قيمة المخالفات.

الاستعلام على مخالفات رخص القيادة:

وللاستعلام على مخالفات رخص القيادة يتم إتباع ما يلي:

الدخول على اللينك الإلكتروني للاستعلام عن مخالفات المرور من هنــــــــا.

الضغط على خانة الاستعلام.

اختيار ملف مخالفات رخص القيادة.

إدخال رقم الرخصة ونوع الترخيص والمحافظة، ووحدة مرور التراخيص التابع لها.

الضغط على اجمالي المخالفات.

تظهر الآن قيمة المخالفات.

وللتظلم على مخالفات الرخصة أو المركبة عليك أولاً الدخول على المنصة الإلكترونية للنيابة العامة، واختيار أيقونة خدمات المرور ثم الكبس على خانة التظلمات، واختيار مخالفات رخص السيارات أو مخالفات رخص القيادة لتقديم التظلم عليها، وإرسال الطلب، ويمكنك الدخول على موقع النيابة العامة من خلال الرابط الموضح أعلاه الخاص بـ استعلام عن مخالفات المرور.