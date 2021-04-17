دوت الخليج يكشف الشخصيات الحقيقية فى مسلسل الاختيار 2

/627436/تحيا-مصر-يكشف-الشخصيات-الحقيقية-فى-مسلسل-الاختيار-2

يتطلع الكثير من المشاهدين إلى معرفة الأشخاص الحقيقية فى مسلسل الاختيار الجزء الثاني، الذى يسطر الملحمة البطولية التى قدمها رجال الشرطة المصرية، أمام الموجات الظلامية والإرهابية.

موقع دوت الخليج، ينشر التفاصيل المتعلقة بالأسماء الحقيقية لأبطال العمل الدرامي "الختيار2"، حيث نسرد إلى متابعينا هوية كل فنان فى العمل.

كريم عبدالعزيز فى شخصية زكريا يونس

البداية عند ضابط الأمن الوطنى، زكريا يونس، الذى يجسد شخصية أحد ضباط الأمن الوطني الذى تمكن من إحباط العديد من العمليات الإرهابية، كما تمكن من ضبط مجموعة كبيرة من قيادات الإخوان، ويلعب الدور الفنان كريم عبدالعزيز.

إياد نصار يجسد شخصية الضابط محمد مبروك

الفنان إياد نصار جسد شخصية ضابط الأمن الوطني محمد مبروك، والذى كان مكلفًا بإدارة ملف العناصر الإرهابية وتمكن من إحباط العديد من المخططات الإرهابية التى أقدمت عليها جماعة الإخوان، كما كان لو دورًا فى مشاركة فى القبض على عدد من القيادات، إلا أن تم اغتياله فى 18 من شمر نوفمبر خلال عام 2013، فى مدينة نصر.

الفنان شاكر عبداللطيف يجسد شخصية المقدم محمد عويس

وفى الحلقة الثالثة من مسلسل الاختيار، ظهر المقدم محمد عويس، والذى جسد شخصيته الفنان شاكر عبداللطيف، وهو ضابط فى إحدى الإدارات العامة للمرور بالقاهرة، ومتهم بالاشتراك مع خلية أنصار بيت المقدس فى اغتيال المقدم محمد مبروك، وهو أحد ضباط الأمن الوطني.

محمد يونس يجسد شخصية الضابط محمد البكاتوشي

وخلال حلقات الأولى لمسلسل "الاختيار" جسد الفنان محمد يونس، دور الضابط المفصول، محمد البكاتوشى، الرائد المفصول، والذى كان يعمل فى قطاع الامن المركزى، من ثم انتقل إلى مديرية أمن الشرقية منذ عام 2007، وقد أطلق لحيته عند تولى جماعة الإخوان الحكم.

وعٌرف على الضابط المفصول، محمد البكاتوشى، بأنه متشدد دينيًا وقد انضم إلى ائتلاف "أنا ضابط شرطة ملتحى"، بمشاركة عدد من الضباط والأمناء، وأسس خلية إرهابية ضمت 5 ضباط شرطة سابقين واثنين آخرين مدنيين، وخطط لإجراء عمليات اغتيال الرئيس السيسي، وتوفى أثناء حادث سير بطريق بيبليس - القاهرة الصحراوى، وتم تشيع جحنازته فى 8 أبريل.

يوسف الرفاعى فى شخصية أحمد مكى

بينما جسد الفنان أحمد مكي، شخصية أحد ضباط الأمن الذى يدعى يوسف الرفاعي وهو اسم مستعار لضابط عمليات خاصة شارك في فض اعتصام رابعة ومازالت هويته الحقيقية مجهولة حتى الآن.