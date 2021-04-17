/627437/إبراهيم-عبد-الله-نعم-اخفيت-عقد-تمديد-مصطفي-محمد-مع-الزمالك-ولن-أعيده

أكد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية التي تدير نادى الزمالك المستقيل أنه يمتلك عقد مصطفى محمد مهاجم الفريق المعار لجالطة سراى التركى بحوزته ، والذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى.

قال: "عقد تمديد تعاقد مصطفى محمد معايا بعلم مجلس الإدارة وبرغبة مصطفى محمد نفسه ".

حقيقة عقد مصطفي محمد

ويضيف إبراهيم عبد الله :"عقد مصطفى محمد مستمر مع الزمالك ثلاثة مواسم ونصف وبعد تمديده عامين يصبح مستمر خمس مواسم مع القلعة البيضاء واحترمت وجهة نظر اللاعب الذى طلب منى بقاء العقد معى لحين عودته ووضع المبالغ المالية فيه ".

وأكمل عضو لجنة الزمالك:" هناك ادارى استقال من الزمالك متهم بسبب اخلاقى لن اكشفه لانه يتنافى مع اخلاقيات الزمالك ، هذا الادارى كلمنى في التليفون بعد الاستقالة مردتش عليه بعتلى رسالة على الواتساب وقالى عايز عقد مصطفى محمد يا إبراهيم عبد الله فلم أرد".

منصب الإداري لايحق له

وأضاف إبراهيم عبد الله :"منصب هذا الادارى لايحق له الاحتفاظ بالعقود ، هو فقط مسئول عن تسجيل اللاعبين فقط ، هذا الرجل هو من تسبب في ازمة اوناجم ولم يستفد الزمالك باللاعب بسبب هذا الخطأ ، وامير مرتضى مشاه من النادى بعدها ورجع دون علمنا في الفترة الانتقالية واتحول للتحقيق حتى يتم اثبات كيف أضر الزمالك خاضة في واقعة ايجار فيلا كارتيرون، فلقد طلب من كارتيرون يطلع من الفندق قبل ما النادى يتعاقد على الفيلا وأصر على فيلا معينة برقم معين".