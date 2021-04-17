محمد رمضان يشوق جمهوره بقصة حبه مع سمية الخشاب

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شوق الفنان محمد رمضان جمهوره بنشر صورة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" تجمعه بالفنانة سمية الخشاب من كواليس مسلسل موسى الذي حاز على إعجاب الجمهور في الحلقات الأولى.

دوت الخليج يرصد تفاصيل ظهور الفنانة سمية الخشاب في مسلسل موسى، بعدما اشتعلت الأحداث وهجر محمد رمضان حبيبته نجاة التي تجسدها الفنانة تارا عماد.

تفاصيل ظهور سمية الخشاب في مسلسل موسى

علق محمد رمضان على الصورة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، التي ظهر خلالها يحمل سمية الخشاب بيديه، قائلًا: "موسى الواعر وحلاوتهم فاتنة القاهرة"، حيث لم تظهر شخصية حلاوتهم التي تجسدها سمية الخشاب في مسلسل موسى حتى الأن.

كانت قد تجرى مغازلات بين محمد رمضان والفنانة سمية الخشاب من خلال صور تجمعهم ببعض في سياق الدراما أثناء كواليس المسلسل، ما يوحي بوجود علاقة رومانسية سيشهدها مسلسل موسى في الحلقات القادمة بين شخصية حلاوتهم و موسى، فمن المتوقع أن يلتقي موسى بحلاوتهم، حيث تربطها صلة قرابة بينها وبين موسى وتحدث بينهم قصة حب تعوضه عن حب "نجاة" الشخصية التي تجسدها الفنانة تارا عماد والتي تزوجت من غيره في أحداث المسلسل.

الجدير بالذكر ان مسلسسل موسى يعد أول تعاون بين الفنان محمد رمضان و الفنانة سمية الخشاب في عمل درامي، وعودة أيضًا لسمية الخشاب بعد غياب دام ٣ سنوات عن الدراما.

يضم المسلسل مجموعة من الفنانين من بينهم هبة مجدي، ورياض الخولي، وصبري فواز، وسيد رجب، وإيمان العاصي، وعارفة عبدالرسول، ومنذر رياحنة، وأمير صلاح الدين، وآخرون من الفنانيين الموهوبين.