عضو تنفيذية الزمالك: باتشيكو طلب4 مهاجمين قبل رحيلة تعويضاُ لمصطفي محمد

/627441/عضو-تنفيذية-الزمالك-باتشيكو-طلب4-مهاجمين-قبل-رحيلة-تعويضا-لمصطفي-محمد

كشف إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية التي تدير نادى الزمالك المستقيل أربعة مهاجمين طلب البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني السابق للفريق الأبيض التعاقد معهم قبل رحيله ، وقال إبراهيم عبد الله الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى.

قال :"باتشيكو طلب التعاقد مع باسم مرسى أو حسام حسن أو محمود وادى أو مروان حمدى لتعويض رحيل مصطفى محمد ، قال وقتها أي اسم من دول يعوض مصطفى محمد وقال مش بالترتيب ، ولكن في ناس في الجهاز رفضت عودة باسم مرسى".

ويضيف إبراهيم عبد الله :"كنت أخر من علم بتفاوض الزمالك مع سيف الجزيرى ومروان حمدى ، وباتشيكو وعبد الحليم وأشرف قاسم كانوا على علم بالتعاقد مع سيف الجزيرى ، واللواء عماد عبد العزيز عرض عليهم سيف الجزيرى قالوله لاعب كويس وموافقين"

وأكمل عضو لجنة الزمالك:"لم نكن نعلم بمشاركة سيف الجزيرى افريقياً مع المقاولون العرب وهذا خطأ من الادارى بالزمالك ومع ذلك تحمله مجلس الإدارة".

لو كان رئيساً للزمالك ماهو اصعب قراره يتخذه قال إبراهيم عبد الله :" أصعب قرار لو انا رئيس الزمالك انى مجددش لفرجانى ساسى".