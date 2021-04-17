إبراهيم عبدالله: أحمد مجاهد يضع الحكم المصرى على خط النار..والدوري لنادى بعينه

/627443/إبراهيم-عبدالله-أحمد-مجاهد-يضع-الحكم-المصرى-على-خط-الناروالدوري-لنادى-بعينه

أكد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية التي تدير نادى الزمالك المستقيل أن قرارات التي اتخذتها لجنة أحمد مجاهد التي تدير إتحاد الكرة تخدم مصالح شخصية انتخابية فقط ، وقال إبراهيم عبد الله الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى

قال: "ليه اتحاد الكرة مصمم يحط الحكم المصرى في مواجهة المجهول بظهوره في قمة الاهلى والزمالك". حكم مباراة القمة بالدوري ويضيف إبراهيم عبد الله :"أحمد مجاهد بيضع الحكم المصرى على خط النار من خلال اختبار صعب في قرار يدعو للتعصب وزيادة العشوائية مثل قرار الغاء تحمل نفقات مسحات كورونا". وأكمل عضو لجنة الزمالك:"اتحاد الكرة في عهد أحمد مجاهد يعمل ضد سياسة الدولة وشعارها النهوض بالرياضة ، ويخدم مصالح شخصية انتخابية فقط ، قرارات أحمد مجاهد تخدم أحمد مجاهد نفسه بس ، ولازم نقوله لو عايز تدى الدوري لنادى بعينه اديه ليه ونلعب دوري تانى لوحدينا". وأختتم إبراهيم عبد الله :" اتحاد الكرة يعرف ان دخل الاسماعيلى 25 مليون جنيه بس في السنة وأن الاتحاد السكندرى من غير محمد مصيلحى كان دخل دوامة النسيان".

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