/627444/أشرف-عبدالباقي-يجسد-دور-اللواء-محمد-جبر-في-الاختيار-2
يجسد الفنان المصري أشرف عبدالباقي شخصية اللواء الشهيد محمد عبدالمنعم جبر، الذي تم استشهاده على يد الجماعات الإرهابية بقسم كرداسة عام 2013.
دوت الخليج يرصد تفاصيل دور أشرف عبدالباقي في مسلسل الاختيار 2، والهجوم الذي تعرض له قسم شرطة كرداسة، فضلًا عن كواليس العمل.
استشهاد اللواء محمد جبر
تعرض قسم شرطة كرداسة، إلى هجوم كبير من قبل الجماعات الإرهابية بالتزامن مع فض قوات الأمن لاعتصام رابعة العداوية وميدان النهضة، وكان يتواجد بالداخل مأمور القسم محمد جبر وعدد من أفراد الشرطة أثناء تأدية عملهم، فتم إطلاق النيران وقذائف "آر بي جيه" على القسم وأخذوا يتبادلون النيران حتى استُشهد محمد جبر و13 آخرون من أفراد الشرطة.
قصة وصناع مسلسل الاختيار 2
يتناول المسلسل قصص حياة أفراد من الشرطة المصرية اللذين تم استشهادهم في الفترة ما بين 2013 : 2020، وهو بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، إياد نصار، إسلام جمال، محمد فراج، إنچي المقدم، خالد النبوي، محمد علاء ومراد مكرم، تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرچي.
مسلسل الاختيار 2 الحلقة الخامسة بدون فواصل إعلانية
ومن الجدير بالذكر أن جمهور الدراما المصرية والعربية يترقب انطلاق الحلقة الخامسة من الاختيار 2، التي ستشهد فض اعتصام منطقة رابعة العداوية وميدان النهضة، وسوف يتم عرضها بدون فواصل إعلانية وفقًا لما أعلنته الشركة المتحدة.
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