/627447/وكيل-القوى-العاملة-بالبرلمان-وزير-المالية-يضرب-قرارات-الرئيس-عرض-الحائط

تقدم النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن حرمان العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي من المنح والعلاوات.

أحمد مهنى يتقدم بطلب إحاطة

وأوضح عضو مجلس النواب، أحمد مهني، خلال طلب الإحاطة الخاص به، أن تلقي العديد من الشكاوى والاستغاثات والتظلمات من جانب عدد كبير من العاملين بشركات مياه الشرب والصرف بمختلف محافظات الجمهورية، ويأتي ذلك بالرغم من حرص الرئيس السيسي على تحسين الظروف المادية للعاملين بالدولة المصرية لاسيما فى ظل أزمة كورونا.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أحمد مهنى، إن قرار سيادته بشان صرف علاوات للعاملين بالقطاع الحكومي سواء مخاطبين بالخدمة المدنية أو غير المخاطبين أثلج قلوب الملايين من الموظفين وأصحاب المعاشات.

وأكد البرلمانى، أحمد مهنى:” بالرغم من قرارات الرئيس التى شملت جميع العاملين بالدولة والذي يزيد عددهم عن 6 ملايين موظف، إلا أنه لم يتم الالتزام من وزارة المالية بهذا الأمر، وقررت عدم صرف المنح والعلاوات للعاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي”.

وأشار النائب أحمد مهنى، إلى أن هذا الأمر يمثل مخالفة صريحة لتوجيهات وقرارات الرئيس السيسي، والقوانين التي أقرها البرلمان، ويجب توضيح أسباب ذلك.