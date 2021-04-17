لاعب أهلاوي..الضحية الخامسة لـ رامز عقله طار

/627449/لاعب-أهلاويالضحية-الخامسة-لـ-رامز-عقله-طار
يستضيف الفنان رامز جلال، اليوم، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد مجدي أفشة، ليكون الضحية الخامسة لبرنامج المقالب الشهير رامز عقله طار.
دوت الخليج يرصد تفاصيل مقلب رامز عقله طار في محمد مجدي أفشة، الذي ينتظر حلقته العديد من مشجعي النادي الأهلي و نادي الزمالك على السواء.
أفشة في برنامج رامزعقله طار
يعتبر مجدي أفشة هو خامس ضحايا رامز جلال في البرنامج، حيث كان أول ضحاياه المطرب أحمد سعد، والثاني لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر رمضان صبحي، والثالث كلا من مطرب المهرجانات حمو بيكا والراقصة لوردينا، الرابعة كانت الفنانة ويزو التي كانت لحلقتها طابع فريد من نوعه.
يستضيف رامز جلال ضيوفه هذا العام في برنامج رامز عقله طار، بدهاء ماكر، حيث استعان بالفنان السعودي حسن عسيري ليأخذ الضيف في حفل افتتاح مدينة ملاهي جديدة وبعدها يشارك في بعض الفقرات من الألعاب المختلفة،وذلك قبل أن يلتقي مع المذيعة سارة مراد قبل المقلب.
ضحايا رامز عقله طار
الجدير بالذكر، أن من بين ضحايا رامز جلال في برنامجه الجديد عدد كبير من نجوم الفن والرياضة ومن بينهم دينا الشربيني، أحمد سعد، ملك قورة، رمضان صبحي، سمية الخشاب، ويزو، جميلة عوض، إسلام إبراهيم، نسرين طافش، كريم عفيفي، محمد هنيدي، حمو بيكا، محمود جنش، ريم مصطفى، حمادة هلال، كندة علوش، محمد عبد الرحمن، محمد مجدي قفشة، مروان محسن، أحمد مالك، وغيرهم.
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