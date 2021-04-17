جدة - نرمين السيد - وقال شنودة فيكتور: "عندما تبدع الدراما المصرية فى تجسيد الواقع والتحديات والبطولات، من القاهرة كابول كانت هجمة مرتدة، والاختيار 1 و2 دايما هو مصر".
وأضاف: "عمر ما كان الفن بمفهومه العام مجرد تسلية أو فرجة أو وقت لطيف بنقضيه"، مشيرا إلى الفن ثقافة ورقى وتحضر معرفة.
وأوضح فيكتور: "الفن يصنع حضارة ويصنع هوية، كما أنه يعيد صياغة المجتمعات لتكون مجتمعات متحضرة".
وتابع: "حينما تتكامل الدراما المصرية فى رمضان هذا العام وتقدملنا وجبة غنية جدا من الوعى والشرح والفهم والتفصيل والربط لأحداث عشناها من سنين ولسه بنعيشها".
كما عرض شنودة فيكتور حديثه من حلقة سابقة، كان تحدث فيها سلاح مصر الأقوى فى مواجهة القبح والشر هو نشر الجمال، وبالتحديد فى المجال الفنى، مشيرا إلى أن مجرد نشر إعلان ترويجى لفيلم السرب، صنع حالة من حالة من الوطنية والفخر والاعتزاز عند كل المصريين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. بالمعدول: حينما توظف الدراما لصناعة الوعى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.