جدة - نرمين السيد - وفى اليوم الخامس من شهر رمضان ينشر "دوت الخليج" ابتهالا جديدا بصوت المنشد محمد السوهاجى. وقال السوهاجى: "اللهم ياذا الجود والإحسان، ياذا الفضل والامتنان، ياذا الأمن والأمان، يا ذا القدس والسبحان، يا ذا الحكمة والبيان ، يا ذا الرحمة والرضوان ، ياذا الحجة والبرهان ، ياذا العظمة والإحسان، ياذا الرأفة والمستعان، ياذا العفو والغفران، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. محمد السوهاجى يبدع فى دعاء اللهم ياذا الجود والإحسان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.