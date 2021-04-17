شكرى يلتقى نظيره اليونانى بالقاهرة غدا

جدة - نرمين السيد - يلتقى سامح شكرى وزير الخارجية، غدا الأحد، نيكوس ديندياس، وزير خارجية اليونان، بالقاهرة.



جدة - نرمين السيد - يلتقى سامح شكرى وزير الخارجية، غدا الأحد، نيكوس ديندياس، وزير خارجية اليونان، بالقاهرة. ومن المقرر أن يعقد شكرى مع نظيره اليونانى، مباحثات ومناقشة عدد من القضايا، خاصة فى إطار التعاون الدولى.

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