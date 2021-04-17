إنفوجراف.. المواعيد الصيفية الجديدة لفتح وغلق المحال

جدة - نرمين السيد - تبدأ اليوم السبت، جميع المحافظات، العمل بالمواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم، حيث يتم تطبيق المواعيد الجديدة تنفيذًا لقرار وزير التنمية المحلية، فى إطار قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء.





ويوضح الإنفو جراف التالى المواعيد الصيفية الجديدة لفتح وغلق المحال: يستثنى من القرارات السابق، السوبر ماركت، والمخابز والأفران، ومحال الفواكه والخضراوات، ومحال الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات

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