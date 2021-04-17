فيديو: رجال حول الرسول.. الأزهرى: السيدة عائشة تميزت بحظ عظيم من النبوغ

جدة - نرمين السيد - تحدث الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، عن السيدة الفقيهة والطبيبة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها "أم المؤمنين".





وأضاف الأزهرى، خلال برنامج "رجال حول الرسول" الذى يقدمه أحمد الدرينى على فضائية dmc، مساء السبت: "ستنا السيدة عائشة من أعظم سيدات الإسلام، ومن أجل سيدات بيت النبوة، حيث جمعت عددا كبيرا من العلوم والمعارف، وكانت تتميز بحظ عظيم من النبوغ، وأوتيت فهما ثاقبا، وعقلا يوصف ويوضع جنبا إلى جنب مع عقول المجتهدين والفقهاء من أئمة الإسلام".

وتابع: "من دلائل فقه السيدة عائشة وبصرها بالعلم أنها كانت تجرى نقاش علمى أكاديمى فقهى أصولى لغوى مع كبار الصحابة، فيما يشبه اليوم الندوات الفكرية".

وأضاف الأزهرى: "كانت من أجّل العلوم التى برعت فيها، قضية الطب".