فيديو: رجال حول الرسول.. الأزهرى: السيدة عائشة تميزت بحظ عظيم من النبوغ

وأضاف الأزهرى، خلال برنامج "رجال حول الرسول" الذى يقدمه أحمد الدرينى على فضائية dmc، مساء السبت: "ستنا السيدة عائشة من أعظم سيدات الإسلام، ومن أجل سيدات بيت النبوة، حيث جمعت عددا كبيرا من العلوم والمعارف، وكانت تتميز بحظ عظيم من النبوغ، وأوتيت فهما ثاقبا، وعقلا يوصف ويوضع جنبا إلى جنب مع عقول المجتهدين والفقهاء من أئمة الإسلام".
وتابع: "من دلائل فقه السيدة عائشة وبصرها بالعلم أنها كانت تجرى نقاش علمى أكاديمى فقهى أصولى لغوى مع كبار الصحابة، فيما يشبه اليوم الندوات الفكرية".
وأضاف الأزهرى: "كانت من أجّل العلوم التى برعت فيها، قضية الطب".
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