التشغيل التجريبى لمحور الفردوس وتطوير منطقة مقابر المماليك

جدة - نرمين السيد - بدأ التشغيل التجريبى المحور الفردوس للمرحلة الأولى من مشروع محور الفردوس الجارى تنفيذها بواسطة الجهاز المركزى للتعمير، من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى، تبدأ من ميدان تاكى بشارع الفردوس، حتى امتداد محور المشير طنطاوى، وتشمل أعمال مسار المحور والأعمال الصناعية بطول 4.6 كم بعرض من "3 : 4" حارات مرورية، بالإضافة لتطوير 4 كم طرق محيطة بإجمالى أطوال 8.6 كم.





وتشمل الأعمال الصناعية بالمحور 3 كبارى علوية جديدة متعددة الاتجاهات وتأهيل كوبرى الفردوس القائم بشارع صلاح سالم، وإنشاء أسوار على واجهات المقابر والمنشآت الحكومية على جانبى مسار المحور، تماثل التراث المعمارى والحضارى للمنطقة، وتنفيذ أعمال صرف مياه المطر، وإنارة الكبارى والطرق بمسار المحور. بالإضافة إلى ترميم وتجديد قبة قنصوة الأثرية الواقعة فى مسار المحور، بواسطة جهاز إحياء وتجديد القاهرة الإسلامية والفاطمية التابع للجهاز المركزى للتعمير.

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