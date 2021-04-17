غدًا.. وزير الخارجية يستقبل نظيره اليوناني في القاهرة 

يستقبل سامح شكري وزير الخارجية، غدًا، وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس؛ لعقد جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو.

ويأتي اللقاء بين سامح شكري، ووزير الخارجية اليوناني، في إطار التنسيق المستمر بين البلدين في عديد من الملفات والقضايا الإقليمية.

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