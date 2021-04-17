/627448/أمير-عبدالحميد-الحضري-كان-عقدتي-والزمالك-طلب-مني-التخلص-منها

أكد امير عبد الحميد حارس مرمي الأهلي والمصري السابق، في لقاء مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج “قصة ولعبة”، علي قناة اون تايم سبورت، علي حقيقية طلب الزمالك منه في فترتة مع النادي الاهلي للإنضمام للقلعة البيضاء والتخلص من عقدة دكة البدلاء بسبب عصام الحضري.

قال: " الزمالك طلب مني في فترة تالقي مع الأهلي، إنضمامي للفريق، وعرض علي 4 مليون جنيه في الموسم".

وأكمل: " عندما طلب مني الزمالك الإنضمام للفريق، هناك بعض الأشخاص في القلعة البيضاء في مركز حراسة المرمي رفضت إنضمامي للزمالك".

وزاد: " قضيت مع الاهلي حوالي ثمانية مواسم في الفريق الأول، وتألقت مع ناشئ الأهلي في سن صغير جداً، وصعدت إلي الفريق الأول وأنا في سن 14 سنه".

وأضاف: "اكتسبت من الأهلي في الفترة التي قضيتها معه، تاريخ في البطولات القارة والأفريقية، والتي اتشرف بها في اي وقت وفي أي مكان".

وأكمل : " الحضري دائماً كان يقعدني علي دكة البدلاء، سواء في كأس مصر أو في الدوري، ولكن احترمة بشكل كبير".

واختتم: " كنت البديل دائماً لعصام الحضري في الأهلي في وفي المنتخب، في جميع المسابقات التي كان يشارك بها الأهلي وفي المنتخب أيضاً".