أسامة نبيه: طاقم تحكيم القمة مميز..ورجالة الزمالك جاهزين للقمة بدون إصابات

/627450/أسامة-نبيه-طاقم-تحكيم-القمة-مميزورجالة-الزمالك-جاهزين-للقمة-بدون-إصابات
علق أسامة نبيه المدرب العام لنادى الزمالك على اختيار محمود البنا حكماً لمباراة الاهلى والزمالك بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها مساء غداً الاحد على ستاد القاهرة الدولى ، وقال أسامة نبيه في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى.
أكد: "الحالة الفنية للفريق رائعة وظهرنا بشكل متميز في اخر ثلاثة مباريات وفى تصاعد مستمر ، الحالة رائعة سواء النفسية أو الفنية وباذن الله نقدم مباراة كبيرة ونفوز بالقمة".
إصابات نادي الزمالك
ويضيف مدرب الزمالك :"صفوفنا مكتملة بدون إصابات ، وباذن الله اللاعيبة توفق في تقديم مردود كبير بالقمة"
وأكمل أسامة نبيه :"مسئولية محمود البنا حكم المباراة كبيرة في القمة غداّ ، كوكبة على أعلى مستوى لطاقم التحكيم ، وثقتنا كبيرة فيهم للخروج بالمباراة لبر الأمان ، عليهم عبء نفسى كبير لتقديم مستوى يليق بالكرة المصرية".
موقف الشناوي من مباراة القمة
وأكمل مدرب الزمالك :" في طريقنا لدخول المعسكر ونتجمع على مائدة الإفطار وعندنا محاضرة بالفيديو في العاشرة مساءاً ، والافطار يكون أكل خفيف وسناكس قبل المباراة بساعة ونصف".
وعن غياب الشناوى عن القمة قال أسامة نبيه : " احنا باصين في ورقتنا بس ، ونتحكم في حالتنا أحنا فقط ، ومركزين باذن الله".
وأختتم أسامة نبيه :"الزمالك بيتى الكبير ومستحيل اتأخر عنه ، وبشكر ثقة لجنة القلعة البيضاء وأتمنى نكون عند حسن ظن الزملكاوية ".
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