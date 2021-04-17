/627451/محمد-إمام-يحتفل-بنجاح-من-نوع-آخر-لمسلسله-النمر

احتفل الفنان المصري محمد إمام بنجاح مسلسله الرمضاني الجديد النمر، الذي يتم عرضه يوميًا على قناة الحياة في تمام الساعة 10:15 مساءً.

دوت الخليج يرصد نجاح مسلسل النمر، واحتفال محمد إمام به، فضلًا عن كواليس العمل الذي أثار ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعية المختلفة.

متابعي محمد إمام بقصة شعر النمر

نشر إمام مجموعة من الصور لشباب عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، ظهروا من خلالها بقصة الشعر الخاصة بشخصية كرم التي يجسدها محمد إمام بالمسلسل، ومنهم من كتب اسمه على رأسه ورسم وجه النمر.

محمد إمام يحتفل بنجاح النمر

وشارك محمد إمام متابعيه بهذا النجاح معلقًا: "ولا يوتيوب بقى ولا تويتر ولا جوجل.. ولا أي تريند يسد قصاد النمر.. هو دا النجاح الحقيقي.. نجاح جديد الحمدلله.. قصة النمر"، ولاق المنشور إعجاب العديد من متابعيه.

قصة وصناع عمل مسلسل النمر

تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الممزوجة بالإثارة والتشويق حول شاب صعيدي يهرب إلى القاهرة ويتعرض لحادث يفقده الذاكرة، فهيتم به أهل الصاغة ويحاول التنكر حتى لا يتم العثور عليه، وهو بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، محمد رياض، نيرمين الفقي وبيومي فؤاد، ومن تأليف محمد صلاح وإخراج شيرين عادل.