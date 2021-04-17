المبتهل أحمد أبو خطوة يبدع فى قصيدة النور

جدة - نرمين السيد - يقدم "دوت الخليج" سلسلة من التواشيح والابتهالات والأدعية الدينية بمناسبة شهر رمضان المبارك، حيث ارتبط شهر رمضان بالعديد من الروحانيات والطقوس الخاصة بالشهر الكريم، حيث قراءة القرآن والأدعية والابتهالات، وصلاة القيام.





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