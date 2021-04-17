فيديو- ولاد الأصول.. ريم خيرى أصغر مدرسة فى مصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال تقديمه برنامج "ولاد الأصول" المذاع على الراديو 9090، اليوم السبت، أن طفلة اسمها ريم خيرى من محافظة الدقهلية، عندها 12 سنة، يعنى تقريبا فى أولى إعدادى، مشيرا إلى أنها تستحق عمل حلقة عنها فى ولاد الأصول.
وتابع: "ريم لعبت بس قررت متلعبش ألعاب الأطفال اللى فى سنها، قررت تلعب دور المدرسة، لما كل واحدة من أصحابها اختار مهنة، ريم فكرت فكرة حلوة، قالت أنا كل أصحابى مبيروحوش المدرسة، بسبب كورونا، هيتعلموا إزاى ففكرت إنها تدى للأطفال اللى أصغر منها".
وواصل محمد على خير حديثه: "جمعت أطفال القرية تعلمهم، بعد ما عملت سبورة على جدار بيتها، وافتراش حصيرة للجلوس عليها، حيث حرصت ريم على تعليمهم بشكل يومى".
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