رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم لشهر ابريل 2021.. وطرق سداد فواتير الارضي

بدأت عمليات الاستقصاء تتزايد حول الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم من قبل الكثيرين من عملاء شركة وي we خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن أعلنت المصرية للاتصالات عن إصدار فاتورة التليفون الارضي شهر أبريل 2021 عن الثلاث شهور الأولى من السنة الجاري (يناير، فبراير، مارس)، وناشد كافة العملاء بالإسراع إلى السداد حتى لا يتم انقطاع الخدمة وتوقف الخط وفرض الغرامة على الفاتورة، كما أشارت إلى أن هناك أكثر من 10 طرق مختلف يمكن من خلالهم دفع فواتير التليفون الارضي دون عناء لذهاب إلى الفروع ولا سيما في ظل الظروف الراهنة جراء وباء كورونا المستجد.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم

من المعروف لدى عملاء شركة وي أن فاتورة التليفون الأرضي يتم دفعها كل ثلاث أشهر على مدار العام، أي بشكل ربع سنوي، وتمنح الشركة للعميل فرصة للسداد لمدة شهر من وقت إصدار الفاتورة، ومن ثم تقوم بتحويل الخط من مكالمات إلى استقبال فقط، ثم تعطي العميل شهراً وإن لم يدفع في غضون تلك الفترة يتم انقطاع الحرارة بشكل تام لحين سداد الفاتورة متضمنة الغرامة عليها، وخلال السطور اللاحقة من التقرير هذا سنستعرض طرق السداد المتاحة سواء إلكترونياً أو تليفونياً.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكن بكل سهولة معرفة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2021 من خلال الخطوات التالية:

الضغط على رابط موقع المصرية للاتصالات.

ثم يتم كتابة رقم التليفون الارضي مسبوقاً بكود المحافظة.

الضغط على اظهر الفواتير.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي WE

عبر 12 طريقة يمكن دفع الفاتورة دون عناء ومنهم خدمة Bee، مكاتب البريد، خدمة خدماتي، خدمة ممكن، خدمة سداد، خدمة مصاري، خدمة فودافون كاش، خدمة أمان، إلكترونياً عن طريق الموقع، أو من خلال الذهاب إلى السنترال.