الشيوخ يناقش تقرير لجنة التعليم بشأن بعض أحكام قانون التعليم..غدا

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يستأنف مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ غد الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، في جلسته العامة، غدا الأحد، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات،عن مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

مجلس الشيوخ يناقش تقرير لجنة التعليم بشأن قانون التعليم وكان المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد أحال مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس الموقر. اقرأ أيضا:محمود القط: المدينة الذهبية المفقودة إكتشاف أثري فريد من نوعه كما تم توجيه الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة الخاصة بمناقشة مشروع القانون المعروض للجهات الآتية، وزارة التربية والتعليم الفنى، ووزارة العدل، ووزار شئون المجالس النيابية. والجدير بالذكر أن موقع دوت الخليج حصل علي نص تقرير لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، الرافض لتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981، والذي يستهدف تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات. وبحسب القانون المرفوض ويحتسب المجموع الكلى على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة ويتيح مشروع القانون للطالب بأن يقوم بأكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة الكترونيا من خلال نظام التابلت، وبموجب المشروع يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقى برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثرمن مرة ويسمح مشروع القانون بعودة نظام التحسين فى بعض المواد بمقابل رسوم لاتجاوز خمسة الاف جنيه على المادة الواحدة.

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