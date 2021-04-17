/627452/قائمة-الزمالك-في-مباراة-القمة-بالدوري-زيزو-يعود-ويقود-الهجوم

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والزمالك غداً في الساعة التاسعة والنصف مساء، ويشهد علي اللقاء استاد القاهرة الدولي، في لقاء مؤجل بين الفريقين من الأسبوع الرابع عشر من إنطلاقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء الفرنسي باتريك كالتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، بقائمة الفريق في مباراة الغد أمام الأهلي في لقاء القمة في الدوري. قائمة الزمالك أمام الأهلي : في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل في خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - عبد الله جمعة في خط الوسط الملعب: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي في خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري

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