/627454/أحمد-بلال-شادي-محمد-خسرنى-فلوسي-والمدربين-فى-مصر-مفلسين

تحدث الكابتن أحمد بلال، فى برنامج شيخ الحارة، الذى تقدمه وتديره المخرجة إيناس الدغيدي، عن عدد من الملفات الرياضية التى تشغل الرأى العام.

موقع دوت الخليج، يرصد ما تم تناوله الكابتن أحمد بلال، كابتن النادى الأهلى السابق والمنتخب المصرى السابق خلال حوار فى برنامج شيخ الحارة.

أحمد بلال: شادي محمد خسرنا فلوس فى البورصة

قال لاعب منتخب مصر والنادى الأهلى، أحمد بلال:” اشتركنا فى البورصة مع شادي محمد، لاعب النادى الأهلى، وحققنا مكسب كبير فى البداية، لكننا خسرنا أموال كبيرة بعد ذلك، وأكمل ضاحكًا خسرنا فلوس كتير بسبب شادى”.

أحمد بلال: المدربين فى مصر ماعنهدمش فكرة

وعن ترشيحه مساعد مدرب لإحدى الفرق، قال لاعب منتخب مصر، الكابتن أحمد بلال:” أنا ازاى أقبل أكون مساعد مدرب، هو أنا صغير ومعظم المدربين ماعندهمش فكرة”.

وأضاف الكابتن أحمد بلال:” صعود عماد النحاس الاستثناء الوحيد اللى ماكنش كوسة، إنما الباقى جاى بالصحوبية، والشللية، والمدربين فى مصر يا إما تعرف رئيس نادى يا إما يكون عندك علاقات مع ناس مهمة”.

واستكمل نجم المنتخب المصرى:” معظم رؤساء الأندية مابيفهموش كورة، وبيختاروا الأندية عن طريق سماسرة.

وعن انضمامه إلى إحدى الأندية العربية ورحيله مبكرًا، أكد أنه هو من ترك الفريق وليس العكس، مشيرًا إلى وجود إخلال فى قيمة العقد، حيث لم يتم تسليم مقدم العقد.