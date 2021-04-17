أحمد بلال: مروان محسن لازم يحترم نفسه ويسيب الأهلي

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أكد لاعب الأهلي السابق أحمد بلال خلا لقائة علي الهواء في برنامجة شيخ الحارة خلال لقائمة مع إناس الدريدي، في فقرة شيخ الحارة، والذي أكد فيها انه افضل من مروان محسن ووالتر بوليا لاعبي الأهلي الحالين.

أحمد بلال: أفضل مروان محسن عن والتر بواليا

وقال كاتبن النادى الأهلى، احمد بلال: " كنت أفضل من مروان محسن والتر بواليا مع الأهلي، في مركز الهجوم الصريح، وأن سجلت الكثير مع الأهلي وساعدة الأهلي في العديد من البطولات".

أحمد بلال: مروان محسن فشل فى المنتخب

وأضاف نجم النادى الأهلى السابق، أحمد بلال: " مروان محسن والتر بواليا، لعبوا مع الاهلي في كأس العالم، ومع المنتخب ولكن بدون أي نتائج إيجابية للفريق".

وأكمل: " أنا لعبت مع المنتخب الشبابي في بطولة كأس العالم، في بطولة 1997 ومحاولاتي في الملعب كانت إيجابية مع المنتخب، وقدمة الكثير".

وأردف: " انا لو من مروان محسن مع الأهلي في الفترة الحالية كنت مشيت من الأهلي، وكنت إشتريت كرامتي من لاعبي الأهلي".

وأكمل: " أنا لو من رمضان صبحي كنت أخدت فلوس بيراميدز ولعبت مع الأهلي، وهو ولسه في سن الـ 23 من عمرة وهو لسه في بداية مشواره مع الكرة، وطبعًا الفلوس مغرية، وغالبًا كنت هاضعف”.