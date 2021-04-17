خناقة أفشة مع رامز جلال بعد المقلب

تميزت حلقة اللاعب محمد مجدي أفشة، بالثبات الإنفعالي حينما تحركت اللعبة إلى أعلى ليحاول تهدئة طاقم العمل الذي تعالت صرخاته في محاولة منهم لترهيبه، قائلًا: "ربنا كبير.. صلوا على النبي".

دوت الخليج يرصد تفاصيل حلقة محمد مجدي أفشة مع برنامج رامز عقله طار، حيث أثار حالة واسعة من الجدل قبل عرض الحلقة.

أفشة في برنامج رامز عقله طار

دفع الفنان رامز جلال، من اللعبة داخل حمام السباحة، ليصرخ نجم الأهلي قائلا: "مبعرفش أعوم"، وعندما يخرج من حمام السباحة يقوم بالجري وراء رامز جلال، ليحاول الأخير امتصاص غضبه قائلا: "القاضية ممكن".

ويعد مجدي أفشة خامس ضحايا رامز جلال في البرنامج، حيث كان أول ضحاياه المطرب أحمد سعد، والثاني لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر رمضان صبحي، والثالث كلا من مطرب المهرجانات حمو بيكا والراقصة لوردينا، الرابعة كانت الفنانة ويزو.

الجدير بالذكر، أن من بين ضحايا رامز جلال في برنامجه الجديد عدد كبير من نجوم الفن والرياضة ومن بينهم دينا الشربيني، أحمد سعد، ملك قورة، رمضان صبحي، سمية الخشاب، ويزو، جميلة عوض، إسلام إبراهيم، نسرين طافش، كريم عفيفي، محمد هنيدي، حمو بيكا، محمود جنش، ريم مصطفى، حمادة هلال، كندة علوش، محمد عبد الرحمن، محمد مجدي قفشة، مروان محسن، أحمد مالك، وغيرهم.