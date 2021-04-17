هشام الجاهل يُطالب بفرض عقوبات رادعة ضد مسلسل ملوك الجدعنه

/627457/هشام-الجاهل-يطالب-بفرض-عقوبات-رادعة-ضد-مسلسل-ملوك-الجدعنه

أعلن النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، مُتابعته الجيدة لكافة مسلسلات شهر رمضان الكريم 2021، لرصد كافة الأخطاء التي لأبد أن يتم محاسبة فريق العمل عليها، مُشيرًا إلى أن مسلسلات هذا العام تشهد العديد من الألفاظ البذئية وعلى رأسها مسلسل ملوك الجدعنة والتي لابد أن يتم فرض العقوبات على ذلك.

هشام الجاهل يؤكد على دور مسلسلات رمضان فى الثقافة

وأوضح عضو مجلس النواب، هشام الجاهل، خلال البيان الصادر له، أنه لايمكن لأحد أن ينكر الدور الكبير التي تلعبه مسلسلات رمضان في الثقافة المواطنين وتوعيتهم ضد القضايا المتداوله والعادات الخاطئة الموروثه، وبالرغم من ذلك إلا أنها تمارسها دورها خطأ ولأبد مُحاسبتها على ذلك.

وأكد عضو مجلس النواب، هشام الجاهل، أن أغلب مسلسلات رمضان هذا العام يغلب عليها طابع الألفاظ البذئية ليتم تداولها بين الأطفال والمواطنين في الشوارع، بحيث تُصبح ثقافه خلال الفترة المقبلة، ولذلك لأبد أن يكون للحكومة وقفه رادعه تجاه هذه الأعمال.

وتسائل البرلماني، هشام الجاهل، هل مسلسل ملوك الجدعنه يثعتبر مسلسل هادف يُسلط الضوء على القيم والمبادئ والأخلاق أم يندرج تحت قائمة المسلسلات الهابطة والتي تدعوا إلى البلطجة؟

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، قد وافق على البيان الختامى التى قدمته الحكومة خلال الجلسة العامة بقاعة البرلمان، مع التأكيد على توصيات منها تقليل الإنفاق وترشيد الاستهلاك.