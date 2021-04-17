/627457/هشام-الجاهل-يطالب-بفرض-عقوبات-رادعة-ضد-مسلسل-ملوك-الجدعنه
أعلن النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، مُتابعته الجيدة لكافة مسلسلات شهر رمضان الكريم 2021، لرصد كافة الأخطاء التي لأبد أن يتم محاسبة فريق العمل عليها، مُشيرًا إلى أن مسلسلات هذا العام تشهد العديد من الألفاظ البذئية وعلى رأسها مسلسل ملوك الجدعنة والتي لابد أن يتم فرض العقوبات على ذلك.
هشام الجاهل يؤكد على دور مسلسلات رمضان فى الثقافة
وأوضح عضو مجلس النواب، هشام الجاهل، خلال البيان الصادر له، أنه لايمكن لأحد أن ينكر الدور الكبير التي تلعبه مسلسلات رمضان في الثقافة المواطنين وتوعيتهم ضد القضايا المتداوله والعادات الخاطئة الموروثه، وبالرغم من ذلك إلا أنها تمارسها دورها خطأ ولأبد مُحاسبتها على ذلك.
وأكد عضو مجلس النواب، هشام الجاهل، أن أغلب مسلسلات رمضان هذا العام يغلب عليها طابع الألفاظ البذئية ليتم تداولها بين الأطفال والمواطنين في الشوارع، بحيث تُصبح ثقافه خلال الفترة المقبلة، ولذلك لأبد أن يكون للحكومة وقفه رادعه تجاه هذه الأعمال.
وتسائل البرلماني، هشام الجاهل، هل مسلسل ملوك الجدعنه يثعتبر مسلسل هادف يُسلط الضوء على القيم والمبادئ والأخلاق أم يندرج تحت قائمة المسلسلات الهابطة والتي تدعوا إلى البلطجة؟
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، قد وافق على البيان الختامى التى قدمته الحكومة خلال الجلسة العامة بقاعة البرلمان، مع التأكيد على توصيات منها تقليل الإنفاق وترشيد الاستهلاك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هشام الجاهل يُطالب بفرض عقوبات رادعة ضد مسلسل ملوك الجدعنه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.