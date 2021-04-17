6 نصائح يقدمها الناظر لمواجهة الشعور بالخوف من الإصابة بكورونا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور هانى الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية والرئيس السابق للمركز القومى للبحوث، إن حالة الخوف والرعب من الإصابة بكورونا فى حد ذاتها شىء خطير ولها تأثير سلبى جدًا على صحة الإنسان وعلى جهازه المناعى.





وقدم الناظر على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" 6 نصائح لمواجهة هذا الخوف، ونصيحتى كطبيب هى: أولًا: عدم الاستسلام لهذا الشعور تمامًا والحرص على التخلص منه. ثانيًا: البعد عن متابعة الأخبار الكئيبة والشائعات الغير موثقة حول هذا المرض. ثالثًا: الانخراط فى العمل والانشغال فى الأمور التى تفيد والتى تبعث على البهجة والطمأنينة. رابعًا: أن نفعل ما علينا من واجبات وقائية مثل الكمامة "خط الدفاع الأول" والتباعد وجميع الإجراءت الاحترازية كاملة. خامسًا: التركيز فى التغذية الصحية التى تقوى الجهاز المناعى وممارسة رياضة المشى فى الهواء الطلق ليلاً. سادسًا : أن نؤمن دائمًا بأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وبمشيئة الله يكتب لنا ولكم جميعا كل الخير والصحة العافية.

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