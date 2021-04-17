/627458/عبدالناصر-زيدان-يعلنها-صريحة-أنا-بستغل-شهرتي

قال الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان، إن أمنية حياته كانت تتمثل في أن يكون شيخ، حيث أنه ظل حريصًا على حفظ القرآن كاملا، واستمر فى الحفاظ على الصلاة.

عبدالناصر زيدان: السحر فى كرة القدم كتير

وأضاف الناقد الرياضى:” عبدالناصر زيدان، خلال حواره ببرنامج العرافة المُذاع على قناة القاهرة والناس، والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أن هناك أنُاس يستخدمون السحر في كورة القدم، لافتا إلى أن البعض يقوم بعمل عكوسات للفريق المنافس،مضيفا " أنا اشطر من الشيطان وأقوى منه"

ولفت الناقد الرياضى، عبدالناصر زيدان، إنه لا يعتبر الكذب من عوامل الرجولة ، متابعا:" الإنسان الكذاب مش راجل، ولكن هناك مواقف تستلزم أن تلطف الوضع".

عبدالناصر: استغللت شهرتي فى أزمة عضويتى بنادى الزمالك

وأشار الإعلامى عبدالناصر زيدان، إلى أنه قام باستغلال شهرته للحصول على حقه من الزمالك، ويتمثل ذلك فى تجديد عضويته بالنادى، والتى كانت مجمدة أو تأخرت عن الإصدار، ولكن عندما تم إخراجها رأى أنه لا يوجد حاجة للهجوم على أحد، مضيفًا:” أهاجم عمل الشخص وليس الشخص نفسه كي لا أخالف ضميري".

هذا ويعتبر برنامج “العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.