أحمد بلال: « مصطفي محمد كره الناس فيا »

تحدث لاعب الأهلي السابق أحمد بلال خلا لقائة علي الهواء في برنامجة شيخ الحارة خلال لقائمة مع إناس الدريدي، في فقرة شيخ الحارة، والذي أكد فيها انه كان افضل مهاجم في مصر من الجانب الإحترافي والمحلي ، وجاء مصطفي محمد ليضعف شعبيتي ف مصر وفي الخارج.

تصريحات أحمد بلال عن مصطفي محمد

أكد: " كنت الجوكر في الأهلي والمنتخب، في مركز الرأس الحربة، بالنسبة لجمهور النادي الأهلي والمنتخب في تسجيل الأهداف والتفوق في مركزي".

وأضاف: " مصطفي محمد لعب مع الزمالك فترة مؤقتة، ولن يلعب لفريق القلعة البيضاء مرة أخري، بعد تفوقة في فترة الإحتراف القصيرة في الدوري التركي مع فريق جالاتا سراي".

وأكمل: " مصطفي محمد أثبت نفسة وفرض نفسة مع فرقية التركي جالاتا سراي، في أول ظهور له مع فريق مختلف، في التعامل واللغة".

وأردف: " في أول فترة لأي لاعب عربي محترف في قارة أوروبا، يعاني في بدايتة مع فريقة بسبب اللغة والإندماج مع الفريق والتفاهم والتناغم المتبادل للظهور في أفضل لياقتة وتناغمة في الفريق".

أحمد بلال عن مصطفي محمد

وزاد: " مصطفي محمد يتألق في قارة أوروبا، وخمسة وخميسة علية في الفترة القادمة، وربنا يحرسة من العين".

وأضاف: " جمهوري قل في الفترة الأخيرة بسبب مصطفي محمد، وأرقامة في وقت ضيق في قارة أوروبا، وخاصة مع جالاتا سراي التركي، وتسلط الأضواء عليه من الجانب الإعلامي المحلي والعالمي".

وأختتم: " في النهاية عن حديثي عن مصطفي محمد، أتمني له التفوق والإستمرار في إحراز الأهداف، وعدم الإستسلام لما وصل فيه ولسة اللي جاي أكتر ليه في مستواه".