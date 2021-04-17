/627460/عبدالناصر-زيدان-لبست-الطرحة-لتوصيل-رسالة-معينة-وعضوية-الزمالك-شرف-لأي-حد

قال الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان، أن عضوية الزمالك شرف لأي شخص، منوها" دفعت فلوس من اجل العضوية لانه قريب من بيتي".

الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان: مش عيب أنجح واكسر الدنيا

وأضاف زيدان خلال حواره ببرنامج العرافة المُذاع على قناة القاهرة والناس والذي تقدمة الإعلامية بسمة وهبة، " تميزت بالزغروته لأن مش أي حد يعرف يزغرت، ومش عيب اني أفرح واعمل حاجات تكسر الدنيا".

عبدالناصر زيدان: اطمع في حسن الختام

واشار عبدالناصر زيدان انه لبس الطرحه لتوصيل رسالة معينه، مضيفا "أطمع في أن يحسن الله ختامي وهذا اقصى ما أتمناه".

وعن سؤال بسمة وهبة له عن خطيئة الطمع اوضح زيدان " مفيش حد يستحق أني أطمع فيه، فأنا إنسان زاهد".

واوضح زيدان أنه لا يوجد إعلامي في مصر يستحق أن يحسده الناس" كله على باب الله"، مشيرا إلى كل الإعلامين المتواجدين على الساحة مصنوعين.

وعن خطيئة الغيرة قال زيدان" لا تاتي لشخص متربي على طبلية أبوه"، موجها كلمة لابو المعاطي زكي، قائلا: " فواعلي إعلام".

يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.