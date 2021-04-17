أفشة لـ رامز جلال: "امي كان نفسها تشوفني معاك"

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تمزقت ملابس لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، بسبب المقلب رامز جلال الذي بدأ بالألعاب الترفيهية لينتهي بدفعه من أعلى أحد المركبات أو الكبسولة التي يتم ارتفاعها 13 متر عن الأرض ليسقط في حمام السباحة بكل قوة.

دوت الخليج يرصد رد فعل اللاعب محمد مجدي أفشة، بعد مقلب رامز عقله طار، الذي حاول من خلاله “رامز” إهابته لكنه لن ينجح في ذلك بسبب ثباته الإنفعالي.

رد فعل أفشة في برنامج رامز عقله طار

أكد أفشة، بعد معرفته مقلب رامز عقله طار، أن والدته تمنت ظهوره مع رامز جلال في كل عام ليحقق لها ما تتمنى منذ أعوام.

مدح الفنان رامز جلال خلال برنامجه في لاعب النادي الاهلي افشة بفضل هدفه في نادي الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا، مضيفًا قائلا: "أفشة اللي ضحي بالدولارات وجه الأهلي ليصنع التاريخ والقاضية سمعت من جنوب افريقيا لباريس".

رامز عقله طار

يعد مجدي أفشة خامس ضحايا رامز جلال في البرنامج، حيث كان أول ضحاياه المطرب أحمد سعد، والثاني لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر رمضان صبحي، والثالث كلا من مطرب المهرجانات حمو بيكا والراقصة لوردينا، الرابعة كانت الفنانة ويزو.

الجدير بالذكر، أن رامز جلال يستدعى ضيوفه هذا العام في برنامج رامز عقله طار، بدهاء ماكر، حيث استعان بالفنان السعودي حسن عسيري ليأخذ الضيف في حفل افتتاح مدينة ملاهي جديدة وبعدها يشارك في بعض الفقرات من الألعاب المختلفة،وذلك قبل أن يلتقي مع المذيعة سارة مراد قبل المقلب.