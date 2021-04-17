/627462/مايسة-عطوة-تؤكد-على-أهمية-تضافر-الجهود-لمواجهة-كورونا

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بالجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة والدولة المصرية لتوفير لقاح كورونا للمواطنين للانتهاء من هذه الأزمة والعبور بها إلى بر الامان، مؤكدة على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، خاصة تلك الجهود المرتبطة بتوفير اللقاحات.

مايسة عطوة: الدولة المصرية تضع الصحة على أولوياتها

وأوضحت عضو مجلس النواب، مايسة عطوة، خلال البيان الصادر لها، أن الدولة المصرية تضع الصحة أبرز أولوياتها، وأكبر دليل على ذلك حرصها المُستمر على منح اللقاح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وهناك استجابة سريعة لضمان ذلك، فهناك بعض الحالات التى يتم معاودة الاتصال بهم بعد تسجيلهم بـ24 ساعة من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وهذا يؤكد أن العمل يسير وفقا لمنظومة الكترونية دقيقة الهدف منها منح الفئات المستحقة للحفاظ على صحتهم.

مايسة عطوة يدعوا المواطنين سرعة التسجيل على المواقع الإلكترونية

وطالبت عضو مجلس النواب، مايسة عطوة، المواطنين بمختلف شرائحهم العمرية سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بلقاح كورونا، ما يضمن كل شخص الحصول على اللقاح قبل تفشي المرحلة الثالثة للفيروس.

هذا وكان أعضاء مجلس النواب، قد تلقوا لقاح كورونا خلال الاسبوع الماضى، وذلك داخل قاعة 25 – 30، وذلك بعد إدراجهم ضمن المعنيين بأخذ اللقاح، لكونهم يقابلون المواطنين ويجرون مقابلات فى دوائرهم، وحتى تيسر استكمال أعمالهم الخدمية.