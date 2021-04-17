/627463/عبدالناصر-زيدان-جماهير-الأهلى-بيكرهوا-أحمد-الطيب

علق الإعلامي الرياضي عبدالناصر زيدان، خلال برنامج «العرافة» على تصريح المعلق الرياضى أحمد الطيب المسيئ له، قائلًا:” لا يعنيني الرد عليه، ولابد أن يراعي مشاعر الجماهير، وأغلب جماهير الأهلى بيكرهوه.

عبدالناصر زيدان: هاتك الأعراض خلفته كلها بنات

وخلال برنامج العرافة الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، تم عرض فيديو له يقول فيه:” هاتك الأعراض خلفته كله بنات”، ليرد قائلًا:” هذا ليس كلامي، بل نقلًا عن الإمام الشافعي، مفسرا أنه يعد تخويف وترهيب لهاتكي الأعراض”.

عبدالناصر زيدان يفسر سبب اشتباكه مع أطباء فى إحدى المستشفيات

وأيضًا، تم عرض فيديو قديم للإعلامي عبدالناصر زيدان، ويظهر فيه مشتبكًا مع بعض الأطباء، قائلًا:” مراتي كانت بتعمل عملية قلب مفتوح، وفوجئت باشتباك شقيق زوجتي مع بعض العاملين، فتدخلت من أجل أن فض المشكلة، وأصدرت المستشفى بيان بعد ذلك تقول فيه أنه لولا عبدالناصر زيدان لقامت مذبحة”.

وأشار الناقد الرياضي، عبدالناصر زيدان، إلى أنه لا يوجد بينه وبين الزمالك وجمهوره أي خلاف، مؤكدًا على أنه يحترم الزمالك وكيانه، وأخيرًا طلبت الإعلامية بسمة وهبه من زيدان أن يغني أغنية لها، ليرد قائلًا:” صوتى لا يصلح للغناء، لذلك أعتذر للجمهور عن سماع الصوت، متابعا" وأعتزر ليه دا حمو بيكا بيغنى".

يعتبر برنامج العرافة أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.