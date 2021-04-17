/627466/عمرو-راضي-يفتح-النار-على-الإعلامية-هند-فاروق

تصدر هاشتاج عمرو راضي قائمة تريند "تويتر" العالمي، بعد شجاره الذي آثار جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الإعلامية والانفلونسر هند مدحت فاروق.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الشجار الذي اندلع بين عمرو راضي وهند مدحت فاروق، الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن السيرة الذاتية لكلاهما.

مشادات كلامية بين عمرو راضي وهند فاروق

اتهم اليوتيوبر عمرو راضي هند بتقليدها له في الفيديوهات التي تقوم بتصويرها، فردت عليه الأخيرة بمقطع من مهرجان "أندال أندال"، وسخرت من فيديوهاته التي يقوم بالرقص فيها، وكانت تلك المشادة الكلامية بينهم من خلال خاصية "استوري" عبر حسابهما الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

مشاهير السوشيال ميديا يتوسطوا بين عمرو راضي وهند فاروق

تدخل زملائهم في الأمر ومنهم من أخذ صف عمرو وكان أبرزهم اليوتيوبر محمد فرج، ومنهم من انحاز لهند وجاءت على رأسهم الإعلامية والفنانة رانيا يحيى، وبدأ متابعيهما في تداول الكوميكس حول شجارهم، ومنهم من اعتقد بأنهما مدبران لهذا الأمر ويخططان لمفاجأة.

من هما عمرو راضي وهند فاروق..؟

عمرو راضي من مواليد 1992،حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة العاشر، يوتيوبر مصري اشتهر بتقلييد المعلقين الرياضيين ونشر فيديوهات مضحكة ومقالب على قناته اليوتيوب الذي يتابعه عليها الآلاف.

بينما هند مدحت فاروق فهي إعلامية، تخرجت من كلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون عام 2017، وعملت كمراسل تليفزيوني وقدمت برنامج رياضي على قناة "تن الفضائية"، وأجرت العديد من الحوارات الهامة من أبرزهم، لقاءها مع وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، وكانت قد تم خطبتها من المصور الفوتوجرافي حسام عاطف الشهير "بانتيكا"، ولكنهما سرعان ما انفصلا.