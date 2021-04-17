بعد اعتذار منتج مسلسل كله بالحب..أحمد السعدني: "المشكلة قائمة"

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تداولت بعض المواقع الإخبارية أنباء تفيد بتراجع الفنان أحمد السعدني عن قرار انساحبه من مسلسل كله بالحب، الذي يشارك في بطولته مع الفنانة زينة.

دوت الخليج يرصد حقيقة تراجع أحمد السعدني عن قرار انسحابه من مسلسل كله بالحب بعد تداول أنباء تفيد باستأنفه تصور العمل.

علق أحمد السعدني على هذه الأنباء التي تفيد بعودة السعدني لتصوير مشاهدة في مسلسل كله بالحب من خلال حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلًا: “خبر غير صحيح من موقع صحفي كبير، أرجو تحري الدقة، وشكرًا".

تفاصيل أزمة كله بالحب

تعود أزمة مسلسل كله بالحب إلى ما قبل بداية الموسم الرمضاني، عندما هدد الفنان أحمد السعدني بالانسحاب من المسلسل للمرة الأولى، وذلك بسبب سيطرة زينة على الدعايا الخاصة بالمسلسل، ووصف السعدني هذا الأمر بالمهزلة.

وكتب أحمد السعدني على حسابه بموقع فيسبوك: "شركة الإنتاج ملتزمتش معايا باتفاقهم اللي على أساسه وافقت اشتغل، وكان شرط أساسي لقبولي الشغل معاهم، والحقيقة أول مرة أشوف تصميم دعاية عمل فني من أفيشات وبرومو بتعمله زميلة في العمل"، ثم أعلن السعدني انسحابه تمامًا من العمل بعد عرض الحلقة الاولى، وقدم شكوى رسمية للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلي بسبب اختراق المنتج للعقد.

وبعدما انسحب السعدني، أعلن الفنان مصطفي درويش انسحابه أيضًا، فكتب على حسابه بموقع تويتر: "أعلن انسحابي من مسلسل "كله بالحب" ورفع قضية على الشركة المنتجة لإخلالها بشروط التعاقد"، الأمر الذي جعل المتجر يقدم بيان رسمي للاعتذار.

وجاء البيان كالتالي: "تتقدم إدارة شركة "سكرمو ميديا" للانتاج باعتذار واجب إلى كل فريق عمل مسلسل "كله بالحب" وخاصة الأبطال الرئيسيون للعمل وعلى رأسهم أحمد السعدني والنجمة صابرين ومصطفى درويش والفنانة نور قدري وباقي نجوم العمل، على أخطاء غير مقصودة ظهرت في تترات الحلقات الأولى". وأضاف: "تؤكد الشركة أنها تحمل كل التقدير لجميع فريق العمل ونعتز بوجود نجوم كبار مشاركين في بطولة هذا المسلسل، وتؤكد الشركة أنه تم بالفعل تدارك الخطأ التى ظهرت في تترات المسلسل بما يحفظ حق وقدر الممثلين الكبار في العمل".