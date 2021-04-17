طارق شوقى: غدا تجربة فنية بالتابلت لطلاب الثانوية لاختبار السيرفرات

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم عن قيام الوزارة غدا، بتجربة فنية لثلاث أيام، لطلاب الصف الثالث الثانوى باستخدام التابلت، للوصول لأفضل تصميم للشبكات والسرفرات.





وكتب شوقى عبر صفحته بموقع فيسبوك "نتطلع غدا إلى استقبال أبنائنا طلاب الثالث الثانوى، الذين يمتلكون جهاز تابلت لخوض التجربة الفنية، فى اليوم الأول من ثلاثة أيام هامة جدا؛ للوصول إلى أفضل تصميم للشبكات والسيرفرات". وأضاف شوقى "وسوف نواصل العمل فى الاختبارات التجريبية فى مايو ويونيو لتقديم أفضل خدمة لطلابنا قبل الامتحان النهائى". وتابع وزير التربية والتعليم "لنتذكر جميعا أننا نقوم برصد المشاكل الخاصة بالسيرفرات والشبكات وحدوثها طبيعى جدا فى هذه المرحلة وسوف تقوم الوزارة بتبديل السيرفرات والشبكات ولا يمثل هذا اى مشكلة وعلى الطالب إخطار مهندس التطوير بمشكلته لأن هذا هو جوهر البروفة كلها فى هذه المجموعة الاولى من الاختبارات التجريبية.. والله ولى التوفيق".

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