وكيل عام البطريركية يمنع زيارات المقابر فى عيد القيامة

جدة - نرمين السيد - قرر القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل عام البطريركية، اليوم السبت، منع زيارة المقابر التابعة للبطريركية بالقاهرة فى عيد القيامة.



جدة - نرمين السيد - قرر القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل عام البطريركية، اليوم السبت، منع زيارة المقابر التابعة للبطريركية بالقاهرة فى عيد القيامة. وأوضح أن ذلك يأتى منعا للتجمعات ونظرا لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

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