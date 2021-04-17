فيديو- وزير الأوقاف يشيد بالطالب ابن الدقهلية: زياد أنور قارئ سبق أقرانه

جدة - نرمين السيد - أشاد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، بالفائز بالمركز الرابع فرع الناشئة بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم ،عام 2020، الطالب زياد محمد مصطفى أنور، بالصف الأول الإعدادى بمدرسة بطرة المشتركة بمحافظة الدقهلية.





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