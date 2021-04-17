كنائس مصر القديمة تعتذر عن استقبال الزائرين

جدة - نرمين السيد - قال الأنبا يوليوس، أسقف مصر القديمة والمنيل، إن كنائس الإيبراشية الأثرية، تعتذر عن استقبال الزائرين فى فترة جمعة ختام الصوم وأحد السعف، وأسبوع الآلام وعيد القيامة.





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