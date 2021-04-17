البابا تواضروس ينعى كاهن ذو الاحتياجات الخاصة بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - توفى اليوم الأب المبارك القس بيشوى كامل كاهن كنيسة السيدة العذراء، والقديس مار مرقس بمنطقة جرين بلازا التابعة لقطاع كنائس شرق الإسكندرية، عن عمر تجاوز 49 سنة، بعد خدمة كهنوتية دامت لأكثر من 21 سنة.





ولد الأب المتنيح يوم 15 يناير 1972 وسيم كاهنًا بيد البابا شنودة الثالث فى 23 مارس 2000 على كنيسة الشهيد مارمينا بفلمنج وتولى مسؤولية خدمة الصم وضعاف السمع بكل الإسكندرية تحت اسم خدمة أم الرحمة، وانتقل بعدها للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس بمنطقة جرين بلازا عام 2017. وأقيمت صلوات تجنيزه بالكنيسة المرقسية الكبرى، بالإسكندرية، اليوم، بحضور صاحبى النيافة الأنبا توماس أسقف القوصية ومير، والأنبا هرمينا الأسقف لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، وعدد من كهنة الإسكندرية. وقدم قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرارزة المرقسية، خالص العزاء الى الأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، ولمجمع كهنة الإسكندرية، فى نياحة الأب الفاضل القس بيشوى كامل، ويلتمس عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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