ملوك الجدعنة الحلقة 6..العتال ينجح في سجن عمرو سعد ومصطفى شعبان

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ملوك الجدعنة الحلقة السادسة، استهلت الحلقة بعض أحداث الحلقة الخامسة بداية من دخول سرية وسفينة إلى منزل عم حكم ليجدوه ملقى على الأرض، والشرطة تحاصرهم، ولأن أم سرية كأي أم تشعر بأبنائها شعر قلبها بالحدث قبل وقوعه.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل الحلقة السادسة من مسلسل ملوك الجدعنة بطولة عمرو يوسف ومصطفى شعبان، والقبض على سرية وسفينة ومحاولة زاهي العتال ورجاله بتجنيد بعض من أهل الحارة لحسابهم.

تفاصيل مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 6

يظهر سعيد شقيق سرية في علاقة مع ورد والدة بسنت المكلفة برصد معلومات حول سفينة وسرية لمجدي، وعندما تدخل بسنت لمنزلها تجد سعيد بغرفة والدتها وبهذا تستدرج سعيد للعمل لحسابها، ومن ناحية أخرى يحاول العتال استدراج عنتر ليكون أحد رجاله ضد سرية وسفينة.

تدخل نجلاء في مشاجرات مع زوجها ناصر وصلت إلى ضرب ناصر لها وطردها من منزلها بل قام برمي ملابسها في الشارع، وأخذ في سبها أمام جميع من في الحارة كان من بينهم أم سرية وفاتن، وفي وسط هذه المشاحنات قاطعهم صوت أحد فتيان الحارة وهو يقول أن عم حكم قُتل، واتهم سرية وسفينة بقتله، أتى الخبر كالصاعقة على أم سرية أدى الى فقدانها الوعي.

استجواب سرية وسفينة

تبدأ الشرطة في استجواب سرية وسفينة وتوجيه الاتهام لهم فيتعرفوا على زاهي العتال، أنه السبب في موت عم حكم خاصة أنهم يربطهم صلة كبيرة بهم حكم فمن المستحيل أن يقتلوه لاي سبب، ولكن لا يصدق ظابط الشرطة كلامهم فالعتال رجل أعمال كبير له اسم ومكانة كبيرة في المجتمع.

يتصل العتال بسليم شقيق زوجته وشريكه في تهريب الماس، ويتبادل بينهم حديث حاد يصحبه تهديدات واسعة، فيخبر العتال سليم بأنه دفع أكثر من 60مليون دولار لهذا الألماظ وسيقوم بتهريبه على طريقته الخاصة، وأن عمله معه انتهى منذ خيانة سليم للعتال، وبعد انتهاء المكالمة يتوجه العتال لابنه ويخبره بأن لا أحد يستطيع اذائه في وجوده.

يذهب سرية وسفينة إلى السجن ويرويا قصة تورطهم مع العتال لأحد كبار السجانين فيخبرهم بأن دخولهم السجن أبسط انتقام للعتال، ويقضي سرية وسفينة في السجن ليلة مليئة بالحزن والإحساس بالظلم، ليتم إحالتهم على وكيل النيابة في اليوم التالي فيخبراه بأن القاتل زاهي العتال ولا ذنب لهم في ذلك، فيخبرهم وكيل النيابة بأن العتال في لندن منذ أكثر من شهرين لتنتهي مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة السادسة بثبوت القضية على سرية وسفينة وسجنهم.