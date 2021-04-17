/627469/عبدالناصر-زيدان-يكشف-لأول-مرة-سر-صوته-المزعج

حل الناقد الرياضي عبدالناصر ضيفاُ في برنامج العرافة والتي تقدمه بسمة وهبة، والمُذاع على قناة المحور، حيث كشف لأول مره عن العديد من الأسرار والخبايا ومنها تضخم صوته والذي تميز به في المجال الرياضي.

أسباب تحول صوت عبدالناصر زيدان

وتحدث الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان عن اسباب تحول صوته، موضحا انه في السابق، كان صوته قوي، وكان يستطيع أن ينادي على شخص وهو يسكن في الدور 13.

وتابع زيدان أنه تم إختياره، للذهاب مع الرئيس مبارك من أجل إلقاء كلمة في الدير البحري بسبب صوته الجهوري والقوي، لافتا إلى أن عبدالمنعم عمارة، قام بإستغلاله أسوأ إستغلال، حيث قام بعمل برنامج له تسبب في حدوث تضخم في صوته، ثم بعد ذلك قام بإجراء بعض الفحوصات، وكان عليه أن يقوم بإجراء 3 عمليات.

ونوه زيدان، إلى أنه قام بإجراء أول عملية والتي أدت إلى تحويل صوته، ولم يقم بإجراء العمليتين الاخرتين.

وأكد زيدان على أن مجدي العتال بالنسبة له، يأتي في مقام الأب والاخ الكبير، موضحا أن ما يربطه به صعب أن تقوم الكلمات بوصفه، ومن المستحيل أن يقوم بمهاجمته مثلما ادعى البعض.

يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.